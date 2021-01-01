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तैयारी पूरी:जिले के 66 केंद्रों पर आज से होगी इंटर की परीक्षा

गयाएक घंटा पहले
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  • पहली पाली में भौतिकी और दूसरी में राजनीति विज्ञान की होगी परीक्षा, केंद्रों की होगी वीडियोग्राफी

इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2021 सोमवार से 66 परीक्षा केंद्रों पर शुरू होगी। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस परीक्षा में 67 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर महिला-पुरुष दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है और 1800 वीक्षक तैनात किए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी और प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। विधि व्यवस्था व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को जोनल दंडाधिकारी व उड़नदश्ता दल गठित किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर केंद्राधीक्षक जिम्मेवार होंगे। आज पहली पाली में भौतिकी और दूसरी में राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी।

सभी केंद्रों पर परीक्षा के दौरान 200 मीटर परिधि में धारा-144 लागू
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक फरवरी से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा की सारी टिकारी में पूरी कर ली गई है। कुल चार परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में परीक्षा होना है। कदाचारमुक्त और स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर परीक्षा के दौरान 200 मीटर परिधि में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

केंद्र के आसपास फोटो कॉपी की दुकानों को बंद रखने, भीड़, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का प्रयोग आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि जिला में चार केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिसमें टिकारी राज इंटर स्कूल भी शामिल है। यहां परीक्षार्थियों को कार्पेट पर प्रवेश कराने की तैयारी की गई है। प्रवेश द्वार को रंग-बिरंगे झालर से सजाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।

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