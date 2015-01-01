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माफियाओं का आतंक:बालू का काला खेल: तस्कर के आगे पुलिस भी फेल

गया3 घंटे पहले
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  • जब्त अवैध बालू भंडारणों का पुलिस ने किया निरीक्षण, अधिकारी बोले-हमारे पास संसाधन व बल की कमी

गया जिले में चल रहे बालू के काला खेल में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। खनन विभाग संसाधनों का रोना रो रहा तो पुलिस यह कहकर बचती है कि सूचना मिलने पर कार्रवाई होती है। खनन विभाग को आगे आना चाहिए। दिन-रात धड़ल्ले से हो रहे इस अवैध कारोबार को खुली आंखों से आम लोग तो देख रहे, परंतु पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ रही। छोटी-मोटी आपसी घटनाओं में लोगों को अपमानित-प्रताड़ित ओर दबंगई दिखाने वाली पुलिस आखिरकार इस मामले में सिमटी-सकुचाती क्यों है? कारण जनचर्चा में अब आम हो रही है।

अवैध भंडारणों का हुआ निरीक्षण
गुरूवार को खनन विभाग ने पांच स्थानों पर बालू के अवैध भंडारण को पकड़ा था। इस मामले में 14 लोगों पर एफआईआर हुई है। शनिवार को चाकंद थाना की पुलिस ने इन स्थलों का निरीक्षण किया। चौहदी ली गई ओर तस्वीरें भी खींची गई।

14 लोगों की होगी गिरफ्तारी
चाकंद थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि जांच चल रही है। इस मामले में नामजद किए गए सभी चौदह लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। जिन 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, वे भी इसी थाना क्षेत्र के पांचू बिगहा, सियरभुक्का, तिनेरी, मदन बिगहा, नौगढ़ आदि गांवों के ही हैं।

चिमनी ईंट भट्ठों पर है अवैध भंडारण
चाकंद और बेलागंज क्षेत्र में चिमनी ईंट भट्ठों का बड़ा संजाल है। इस इलाके में ही सर्वाधिक बालू की तस्करी होती है। कई ईंट भट्ठा संचालक इस कार्य में संलिप्त हैं। इन ईंट भट्ठों पर फल्गु नदी से चोरी की गई अवैध बालू का भंडारण किया जा रहा है।

घरे-घरे चोर हैं तो हम क्या करें
हमारे पास संसाधनों की कमी है। बल भी काफी कम है। फिर भी हम लगातार कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। यह सवाल कि आखिर बालू की तस्करी रुकेबी कब-कहा घरे-घरे चोर हैं तो हम क्या करें।
डॉ. घनश्याम झा, सहायक निदेशक, खनन गया।

बालू की चोरी कम हुई है: थानाध्यक्ष
बालू की चोरी हो रही है, परंतु अब काफी कम हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। खनन विभाग को भी आगे आना होगा। जिन पर मुकदमा हुआ है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी।
सुनील कुमार, थानाध्यक्ष चाकंद।

थम नहीं रही बालू की तस्करी

खनन विभाग की चल रही कार्रवाई पूरी तरह से नाकाफी है। अवैध बालू कारोबारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कहीं खुलेआम हथियार लहराए जाते हैं तो कहीं उग्र भीड़ को जुटाकर मारपीट की जाती है। यानी पूरी दबंगई के साथ खुलेआम यह काला कारोबार हो रहा है। फल्गु नदी से दिन ही नहीं बल्कि रात में भी लाईट जलाकर बालू की अवैध उठाई हो रही है। ट्रकों में जेसीबी लगाकर बालू लोड किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इतने जगहों पर अवैध बालू घाट संचालित किए जा रहे हैं और खनन विभाग एवं पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। सवाल यह कि आखिर क्यों?

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