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एफआईआर:आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कंगना पर वाद दायर

गया2 घंटे पहले
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  • पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा पर अभिनेत्री कंगना रानौत ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा ने अभिनेत्री कंगना रानौत पर सिविल कोर्ट में गुरुवार को परिवाद पत्र दायर किया गया है। इस दौरान श्री कुशवाहा ने बताया कि उपेन्द्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय नेता है। पूरे देश में सामाजिक नेता के रूप में उनकी छवि स्वच्छ है।

उनके खिलाफ चुनाव के दौरान एक फोटो पर अभिनेत्री कंगना रानौत ने ट्वीटर पर अपमानजनक टिप्पणी करके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यह काफी शर्मनाक है। ऐसी टिप्पणी देश, समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय है।

इसी को लेकर अभिनेत्री के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, साथ ही कोर्ट से कंगना के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह भी किया है। मौके पर रालोसपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कुमार शंभू प्रसाद, सीपीआई नेता सत्येंद्र प्रसाद सुमन आदि मौजूद थे।

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