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गुड़िया:खिजरसराय प्रखंड अध्यक्ष बनी गुड़िया

गया3 घंटे पहले
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जिंदाबाद क्रान्ति पार्टी का खिजरसराय प्रखंड अध्यक्ष गुड़िया देवी को बनाया गया है। पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव प्रो. अनिश पंकज ने दिए मनोनयन पत्र में कहा है कि गुड़िया देवी पति संजय चौधरी गोदावरी पहाड़ गया निवासी को खिजरसराय प्रखंड के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है। वहीं इस संबंध में गुड़िया देवी ने बताया नवादा जिला स्थित मुख्य कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें उसका मनोनयन प्रखंड अध्यक्ष के पद पर किया गया है। बताया कि उक्त बैठक में पार्टी के प्रदेश सचिव प्रो.अनिश पंकज के अलावे जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, जिला संयोजक संतोष कुमार अधिवक्ता, ओमप्रकाश मिश्रा, महेश मिश्रा, मनोज कुमार, शशी भूषण कुमार, प्रो. विक्रम दुबे, प्रो. रवीन्द्र कुमार आदि मौजूद थे।

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