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फिरौती:पाइप व्यवसायी के बेटे का अपहरण कर मांगी फिरौती

गया4 घंटे पहले
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मुफ़स्सिल थाना क्षेत्र में अपराधिक वारदात कम नहीं हो रहे हैं। बुधवार को दिनदहाड़े अज्ञात लोगों द्वारा एक छात्र का अपहरण कर लेने का मामला सामने आया। अपहृत युवक मानपुर-खिजरसराय रोड स्थित पाइप व्यवसायी धीरेंद्र कुमार सिंह का पुत्र अविनाश कुमार बताया गया है। परिजनों के अनुसार बुधवार को अपराह्न दो से ढ़ाई के बीच युवक के चाचा रेलवे संवेदक सतेंद्र कुमार सिंह के मोबाइल पर चार लाख रुपए बतौर फिरौती देने का फोन आने के बाद परिजनों को अपहरण की जानकारी हुई।

पिता धीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा मामले की शिकायत थाना में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही हरकत में आई पुलिस द्वारा मामले की छानबीन करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस की लगातार दबिश देख अपराधी बैकफुट पर आए और बुधवार की देर रात को अपहरणकर्ताओं ने बुधवार की देर रात युवक को मुफ़स्सिल मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप के पास छोड़ा और फरार हो गए। इधर एएसपी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा इस मामले मे अपहृत के चचेरे भाई समेत चार लोगो से पूछताछ किया जा रहा है|

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