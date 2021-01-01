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प्रशिक्षण:आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत चयनित दो बच्चों को दिया गया लैपटॉप

गया5 घंटे पहले
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  • लैपटॉप से बच्चे सीखेंगे कोडिंग, जिलास्कूल में चल रहा ऑनलाइन प्रशिक्षण

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई फॉर यूथ प्रोग्राम के तहत चयनित प्रतीक्षा सिंह और कुणाल गौतम को इनटेल कंपनी ने लैपटॉप दिया है। इस लैपटॉप से बच्चे अपने प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग सीखेंगे। जिला स्कूल मे चल रहे सॉफ्ट रोबाटिक टूलकिट प्रोग्राम के लिए भी दोनों बच्चे चयनित हैं। इनटेल ने वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल तीन ग्रुप बनाए हैं जिसमें पहला ग्रुप का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है।

बताया गया इन दोनों छात्रों का ग्रुप सी होगा, जिसका प्रशिक्षण मार्च मे शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी छात्रों को किट उपलब्ध करा दिए हैं। ऑन लाइन क्लास के लिए लैपटॉप की कमी होने से छात्रों और शिक्षकों को काफी कठिनाई हो रही थी। ऐसे समय में इनटेल ने मदद कर राहत पहुंचाई है। एटीएल इंचार्ज डॉ. देवेंद्र सिंह ने कंपनी को मेल भेजकर आभार व्यक्त किया है। जिला स्कूल के प्राचार्य डॉ. सुदर्शन शर्मा ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि मुझे अपने विद्यालय के छात्रों पर गर्व है।

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