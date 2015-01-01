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पहल:फतेहपुर सीएचसी में कुष्ठ रोगियों को मिला स्लीपर

गया4 घंटे पहले
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फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को कुष्ठ रोगियों के बीच स्लीपर का वितरण किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कुष्ठ रोगियों में स्लीपर बांटे। कुष्ठ रोगियों में स्लीपर का वितरण मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट धनावां बोधगया के सौजन्य से किया गया। सीएचसी में कुष्ठ रोगियों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। जांच के उपरांत उन्हें मुफ्त में दवा भी दी गई। मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के अरुण कुमार ने बताया कि उनकी संस्था गरीबों, असहायों, कुष्ठ रोगियों व मजबूर लोगों के लिए काम करती है। फतेहपुर सीएचसी में प्रभारी द्वारा कैम्प में पहुंचे दस कुष्ठ रोगियों के बीच स्लीपर का वितरण किया गया।

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