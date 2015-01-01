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लिखा गया पत्र:बंद ट्रेनों का परिचालन शुरू करने को डीआरएम को लिखा गया पत्र

गया3 घंटे पहले
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गया - डेहरी व गया - पं दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच बंद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं होने से लोग परेशान है। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कराने के लिए गुरारू के व्यवसायियों व आम लोगों ने शनिवार को पं दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन के डीआरएम को चिट्ठी लिखी है। गुरारू स्टेशन प्रबंधक को भी इस मामले से अवगत कराया गया है। डीआरएम को चिट्ठी लिखने से पहले गुरारू बाजार में लोगों ने डॉ० सूर्यकांत नारायण की अध्यक्षता में बैठक की। डॉ० सूर्यकांत नारायण ने कहा कि ट्रेन चलने से गुरारू, परैया, इस्माइलपुर, रफीगंज आदि स्टेशन के लोगों को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि आर्थिक शोषण से भी छुटकारा मिलेगा।

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