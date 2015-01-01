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वेबिनार:शारीरिक शिक्षा को बनाएं नई शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंश

गया3 घंटे पहले
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  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सीयूएसबी में हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार

अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिदृश्य में समाज का सामूहिक व सम्मिलित उत्थान करने का लक्ष्य रखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को संगठित कर लागू करने की आवश्यकता है। ये बातें प्रो. कुलविंदर सिंह, शिक्षा विभाग पंजाब विश्वविद्यालय ने सीयूएसबी के शारीरिक शिक्षा विभाग के बैनर तले आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में कहीं। पीआरओ मो. मुदस्सिर आलम ने बताया कि राष्ट्रीय वेबिनार के दूसरे दिन मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर कुलविंदर सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए शारीरिक शिक्षा को नई शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंश बनाने पर जोर दिया।

बताया कि वेबिनार के दूसरे दिन कई अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बातें रखीं जिनमें प्रोफेसर निशांत सिंह देवल, पंजाब विश्वविद्यालय एवं प्रोफेसर बिशन सिंह राठौर, विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर आदि प्रमुख थे। इससे पहले वेबिनार की औपचारिक शुरुआत विभागाध्यक्ष डॉ आशीष सिंह के संबोधन से हुआ। शुभारंभ शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. कौशल किशोर द्वारा किया गया। संचालन शारीरिक शिक्षा विभाग की सह प्राध्यापिका डॉ उषा तिवारी ने किया। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को सफल बनाने में विभाग के प्राध्यापकों डॉ. राहुल सिंह, डॉ. गौरव सिंह, डॉ. पिंटू लाल मंडल, डॉ. जीतेन्द्र आदि मौजूद थे।

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