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सुविधा:माया सरोवर की बिगड़ी तस्वीर : यहां पानी और बोट की जगह उगी है घास

गया3 घंटे पहले
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  • सरोवर में वर्ष 2016 के पहले बोटिंग करने की सुविधा थी

बोधगया इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बावजूद शहर के टूरिस्ट स्पाॅट के रखरखाव में कोताही बरती जा रही है। इसका उदाहरण है, बिहार पर्यटन विभाग व पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बोधगया का माया सरोवर। इन तीन तस्वीरों से सरोवर के अर्श से फर्श तक की कहानी देखी जा सकती है। 2016 के पहले यहां बोटिंग की सुविधा थी। 2017 में तालाब की सफाई के लिए इसे सूखने को छोड़ा गया। 2018 में सफाई कर, फिर से नौकायन के लिए तैयार करनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सरोवर में घास की अधिकता से पता ही नहीं चलता कि यहां कभी तालाब रहा होगा, लेकिन उसकी सीढ़ी से पता चलता है कि यहां कभी तालाब हुआ करता था।

बोधगया के विकास के लिए बने मास्टर प्लान विजन 2031 के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सीपीडब्लूडी द्वारा इसका निर्माण करवाया था। जनवरी 2010 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। लगभग पांच एकड़ में फैले इस परिसर में मुक्ताकाश रंगमंच और लेजर शो की व्यवस्था भी है। माया सरोवर परिसर के विकास में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस सरोवर में दो सीट वाला तीन नौका व चार सीट वाला तीन नौका उपलब्ध कराया गया था। आधा घंटा नौका विहार करने का शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपए था।

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