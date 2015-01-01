पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विरोध:मीडिया कर्मियों ने काला बिल्ला लगा किया विरोध

गया3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

डुमरिया में गुरुवार को पत्रकार संगठन के बैनर तले प्रखंड के मीडिया कर्मियों ने रिपब्लिक भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में काला बिल्ला लगाकर समाचार का संकलन किया। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने महाराष्ट्र सरकार एवं महाराष्ट्र पुलिस का विरोध जताया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें