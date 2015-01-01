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गिरोह का भी किया खुलासा:चोरी की बाइक के साथ पकड़ाया नाबालिग, गिरोह का भी किया खुलासा

गया4 घंटे पहले
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फतेहपुर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नाबालिग को बाल सुधार गृह गया भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष अबुजर हुसैन अंसारी ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मुख्यालय स्थित राम सहाय हाई स्कूल के पास से 13 वर्षीय नाबालिग को बाइक के साथ पकड़ा गया। चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया नाबालिग फतेहपुर थाना क्षेत्र के खड़ाहरा गांव का रहने वाला है। उससे जब बाइक के कागजात की मांग गई तो कुछ नहीं दिया गया। पूछताछ में उसने चोरी की बाइक रहना बताया। नाबालिग से पूछताछ में बाइक चोरी में संलग्न कई अन्य चोरों के नाम का पुलिस के सामने आए हैं।

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