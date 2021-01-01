पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निरीक्षण:डीएम को पत्र लिख प्रखंड कार्यालय की समस्याओं से विधायक ने कराया आवगत

बाराचट्टीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी ने 30 जनवरी को डीएम अभिषेक कुमार सिंह को एक पत्र लिखकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय की समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को पंचायत समिति की बैठक के बाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में पाया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के दफ्तर के पीछे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जबकि यहां से विकास, प्रेरणा एवं समाज को समृद्ध बनाने की रोशनी निकलती है। हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी सिर्फ सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं को पूरा करने में ही व्यस्त रहते हैं। साफ सफाई पर उनका ध्यान नहीं रहता।प्रखंड सह अंचल परिसर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी के दफ्तर में तो एक अटैच शौचालय है। लेकिन अंचलाधिकारी ,सीडीपीओ एवं प्रखंड प्रमुख के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रखंड कार्यालय परिसर में अंबेडकर भवन है, जिसकी छत जर्जर है । प्रखंड के निर्वाचन संबंधी कामों का निपटारा इसी भवन में होता है। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser