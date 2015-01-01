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  • Naxalites Are Standing In The Wooded Area Of Sherghati Subdivision, Here, Ongoing Preparations To Remove The CRPF Camp, The Decision Of The Ministry Of Home Affairs Increased The Concern Of The Villagers

ग्रामीणों की चिंता:शेरघाटी अनुमंडल के जंगली इलाके में डटे हैं नक्सली, इधर, सीआरपीएफ कैंप को हटाने की चल रही तैयारी, गृह मंत्रालय के फैसले ने बढ़ाई ग्रामीणों की चिंता

गया3 घंटे पहले
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अनुमंडल क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर सीआरपीएफ उनकी सप्लाई चेन व गतिविधि ध्वस्त करने में जुटी हुई है। ऑपरेशन के कारण कई हार्डकोर नक्सली क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावे कुछ सफेदपोशों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों व अन्य को रडार पर रखा गया है। इसका नतीजा है कि कुछ सालों से अनुमंडल के आमस, बांकेबाजार, इमामगंज, डुमरिया और बाराचट्टी क्षेत्र में नक्सली गतिविधि थमी हुई है। लेकिन माओवादी हलचल पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

वे अभी भी जंगली इलाके में डटे हुए हैं। गुरिल्ला युद्ध में माहिर नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते रहते हैं। बावजूद गृह मंत्रालय जंगली इलाके में स्थापित सीआरपीएफ कैंप को हटाने की तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्रालय के फैसले से प्रशासनिक अमले में जहां हलचल है वहीं आमलोग अचंभित हैं। उन्हें फिर से नक्सली हमले की आशंका सता रही है। सोर्स बताते हैं कि बिहार में स्थित दो बटालियन क्रमशः 153 और 131 के जवानों को केन्द्र सरकार वापस बुलाने के लिए पत्र भेजा है। दोनों बटालियन में करीब 22 सौ जवान मौजूद हैं।

नक्सलग्रस्त इलाके में बने है बेस कैंप
नक्सली गतिविधि बढ़ने के बाद जहां विकास कार्य प्रभावित हुए थे वहीं आमलोग भी दहशत में रह रहे थे। यहीं कारण है कि इमामगंज, आमस, डुमरिया और बाराचट्टी में सीआरपीएफ, कोबरा व एसएसबी का बेस कैंप बनाया गया। इसके बाद क्षेत्र में लगातार व्यापक पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान कई बार मुठभेड़ हुई जिसमें कई नक्सली मारे गए और सुरक्षाबल भी हताहत हुए। सुरक्षाबलों के लगातार कार्रवाई के बाद आमलोगों में पुलिस को लेकर विश्वास बढ़ा था।

आमस और सोनदाहा में है सीआरपीएफ कैंप
सोर्स बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के 153 बटालियन को गृह मंत्रालय ने वापस बुलाया है। 153 बटालियन शेरघाटी अनुमंडल के आमस और सोनदाहा में स्थित है और औरंगाबाद जिले के नक्सल क्षेत्र में 5 जगहों पर कैंप है। इसके अलावे सीआरपीएफ के 131 बटालियन को भी हटाने का निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि सीआरपीएफ के 131 बटालियन जमुई जिले के जंगली इलाके में स्थित हैं।

पूर्व के चुनाव में होती रही हिंसा, पूर्व सांसद की भी गई थी जान
जब नक्सली क्षेत्र में सीआरपीएफ और कोबरा कैंप नहीं था, तब उस दौर में जब भी चुनाव होते थे तो माओवादी जमकर तांडव मचाते थे। वोट बहिष्कार तो आम बात थी, वोटिंग के दौरान बूथ पर हमलाकर सुरक्षाबलों से हथियार लूट लेते थे। हमले में कई बार सुरक्षाबलों को जान भी गवानी पड़ी थी। 2005 में चुनाव के बीच ही पूर्व सांसद राजेश कुमार को डुमरिया के मैगरा में नक्सलियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था लेकिन सुरक्षाबलों के लगातार सर्च अभियान के कारण नक्सलियों की गतिविधि थम गई और बीते 28 अक्टूबर के दिन हुए विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

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