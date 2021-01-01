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बाराचट्टी:आपराधिक कांडों में लिप्त रहे नक्सली को संयुक्त अभियान चलाकर दबोचा

गया5 घंटे पहले
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सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी बीबी पेसरा, डोभी पुलिस एवं परैया पुलिस के संयुक्त अभियान में फरार चल रहे एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। एसएसबी कमांडेंट के नेतृत्व में चलाई गई अभियान में 2016 में परैया थाना क्षेत्र के अमबा स्टेट हाइवे पर ग्राम कपसीया के नजदीक पुल निर्माण में लगे जेसीबी मशीन में आग लगा कर क्षतिग्रस्त करने एवं लेवी मांगने का मामला दर्ज किया गया था।

तब से नक्सली बीरबल यादव फरार चल रहा था। सुरक्षाबलों ने गुप्त सूचना के आधार पर फोर लेन गया मोड़ से फरार नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नक्सली बीरबल यादव से पूछताछ के बाद परैया पुलिस को सुपुर्द कर दिया है।

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