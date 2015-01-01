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नहीं मिली कामयाबी:पोखर में डूबे युवक का 40 घंटे बाद भी सुराग नहीं

गया4 घंटे पहले
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  • एसडीआरएफ की टीम ने शुरू की तलाशी, टीम को पहले दिन नहीं मिली कामयाबी

गुरारू थाना क्षेत्र के कोंची गांव में बुधवार को पोखर में डूबे 32 वर्षीय युवक सोहन केवानी का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार को पटना से आई एसडीआरएफ की टीम युवक को खोजने में जुटी हुई है। टीम द्वारा पांच घंटे के अथक प्रयास के बाद भी न तो युवक का कोई सुराग मिला और न ही पोखर से अभी तक उसका शव ही बरामद हुआ है। शाम होने के बाद तलाशी अभियान को बंद कर दिया गया है। अब शुक्रवार को फिर से टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाया जाएगा। युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिलने से लोगों में मायूसी छायी हुई है। एसडीआरएफ टीम द्वारा तलाशी अभियान के दौरान हजारों लोगों की भीड़ पोखर के किनारे जुटी हुई थी। इधर, अपने बेटे को खोने के गम में युवक के पिता कृष्णा केवानी डबडबाई हुई आंखों से पोखर के किनारे बेसुध पड़े हुए है। मृतक मजदूरी का काम करता था एवं उसकी एक छोटी बेटी भी है। घटना के बाद घर के लोगों में मातम छाया हुआ है।

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