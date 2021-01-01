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आयोजन:हरित व स्वच्छ ऊर्जा को लेकर ऑयल कंपनियों ने निकाली साइकिल रैली

गयाएक घंटा पहले
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  • जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने झंडी दिखाकर रैला को किया रवाना
  • डीजल, पेट्रोल व एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को लेकर लोगों को किया गया जागरूक

शहर के तीनों ऑयल कंपनियों द्वारा रविवार को सक्षम पेट्रोलियम संरक्षण अभियान के तहत डीएम आवास के पास से साइकिल रैली निकाली। रैली को हरि झंडी दिखा डीएम अभिषेक सिंह ने रवाना किया। इस बीच श्री सिंह ने भी लोगों को जागरूक किया, साथ ही डीजल व पेट्रोल का कम से कम प्रयोग करने की सलाह दी। इधर जिला नोडल पदाधिकारी ज्योति सिंह ने बताया कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा अभियान का उद्देश्य है।

बैनर व पोस्टर के जरीए एलपीजी, डीजल व पेट्रोल के शुद्ध उपयोग से अवगत कराया। किसी तरह से इसकी बर्बादी न हो। साइकिल रैली गांधी मैदान होते हुए रेडक्रॉस तक गई। इस मौके पर आईओसी के सेल्स अधिकारी प्रियरंजन, अभिनव इंटरप्राइजेज के डिस्ट्रीब्यूटर नवल किशोर प्रसाद के अलावे सभी तीनों गैस कंपनियों के वितरक और वेंडर शामिल हुए।

नीमचक बथानी में डिग्री कॉलेज की मांग को ले आज साइकिल यात्रा
अनुमंडल में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज में अविलम्ब पढ़ाई शुरू हो। बिहार मांगे रोजगार संगठन के बैनर तले एक फरवरी को साईकिल यात्रा निकाली जाएगी। इसकी जानकारी संयोजक संजीत बकथरिया ने दी। उन्होंने बताया कि चार प्रखंड वाले अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल होंगे। बताया कि वर्षो पुरानी डिग्री कॉलेज की अपनी मांग के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे।

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