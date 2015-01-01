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सलाह:मिट्‌टी की जांच करने के बाद ही किसान खेतों में लगाएं रबी फसल

गया3 घंटे पहले
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  • प्रखंडों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

प्रखंड अंतर्गत बेल्हडिया के दुल्लाबीघा प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत किसानों को मिट्टी जांच के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद खेत में जाकर मिट्टी के नमूने लिए गए। बता दें कि छठवां, शेरपुरा, शेरपुर, बोहिया आदि गांवों में केंद्र प्रयोजित योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालूम हो कि इस योजना के तहत टिकारी प्रखंड के 13 गांव का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव में 40 किसान का मृदा नमूना लिया गया। किसान के खेत से कुल 12 पैरामीटर में मिट्टी की जांच होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के परिणाम के आधार पर ही रबी मौसम में लगने वाले फसलों पर खाद एवं उर्वरक के प्रयोग किसानों द्वारा कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार के देखरेख में किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैधता तीन साल होगी। प्रशिक्षण में कृषि समन्वयक ललित किशोर कुमार, किसान सलाहकार वीणा कुमारी, ऋतु कुमारी, वार्ड सदस्य कलावती देवी, किसान रामदेव यादव, बीरेंद्र सिंह, शिववल्लभ मिश्र, राहुल कुमार, विनोद सिंह, जयराम प्रसाद, बालेश्वर यादव, गोवर्धन यादव, कृष्णदेव पासवान, उर्मिला देवी आदि मौजूद थीं।

प्रशिक्षण बाद किसानों की खेतों में मिट्टी जांच के लिए एकत्र किए गए नमूने

चार गांव में मृदा स्वास्थ्य का प्रशिक्षण

टनकुप्पा। प्रखंड क्षेत्र के दो पंचायत के चार गांव में शनिवार को मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि समन्वयक संजय कुमार व संचालन एटीएम रामलखन वर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने किसानों को मिट्टी जांच के बाद ही खेती करने की सलाह दी। मुख्य रूप से आरोपुर पंचायत की सुलतानपुर गांव व बाजाबिगहा गांव के अलावे चोवार पंचायत की मुदाचक गांव व डेवढ़ा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर बीएओ सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, संजय कुमार ऐसी व बिनोद कुमार ऐसी, रामलखन वर्मा एटीएम व मीरा कुमारी एटीएम, किसान सलाहकार अंकित कुमार ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में दर्जनों किसान शामिल हुए।

बेहतर खेती के लिए किसानों को दी गई ट्रेनिंग
वजीरगंज। प्रखंड के पुनावां पंचायत के बभंडी गांव में शनिवार को कृषि से संबंधित स्वास्थ्य कार्ड पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कृषि समन्वयक विद्यापति की देखरेख में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित किसानों को कम खेत में बेहतर फसल उगाने की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर में कृषि सलाहकार एवं कृषि विशेषज्ञ ने किसानों को बताया कि गेहूं के साथ-साथ दलहन, तिलहन, रबी फसल लगाने का समय चल रहा है। किसान सबसे पहले जिस जमीन पर फसल लगाने की तैयारी किए हैं, उसकी मिट्टी की जांच करवा कर उस जमीन पर फसल लगाएंगे तो किसानों को ज्यादा फसल की उपज होगी। इस मौके पर कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार के अलावा कई किसान मौजूद थे।

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