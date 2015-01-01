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भेजे पत्र:कुलपति के आदेश के बाद ही कुलाधिपति सचिवालय को भेजे पत्र

गया4 घंटे पहले
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अब विवि के अधिकारियों की मनमानी पर नकेल कसने की पहल हुई है। अबतक विवि के कोई भी अधिकारी किसी भी तरह के पत्र को सीधे कुलाधिपति सचिवालय भेज देते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा। कुलाधिपति सचिवालय के एडिशनल सचिव राम अनुग्रह नारायण सिंह ने गुरूवार को आदेश जारी कर इस परंपरा पर रोक लगा दी है। सभी कुलपतियों को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि किसी भी विवि के प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी सहित अन्य अधिकारी कुलपति के आॅर्डर के बाद ही भेजे जा सकेगें। विवि अधिनियम 1976 की धारा 09, उपधारा 07 का तीन के तहत दिए गए अधिकार के आधार पर कुलाधिपति ने उक्त आदेश दिया है। बिना कुलपति की स्वीकृति के किसी भी तरह का पत्राचार कुलाधिपति सचिवालय के साथ नहीं किया जाएगा।

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