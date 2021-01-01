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सुविधा:यात्री रेल सेवाओं से संबंधित शिकायत करा सकते हैं दर्ज

गया5 घंटे पहले
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रेलवे सुरक्षा व अन्य सहायता के लिए पूर्व में कई नम्बर कार्यरत थे। सुविधा के लिए बने कई नम्बरों को रेल मदद हेल्पलाइन नम्बर 139 में मर्ज किया है। पूर्व में सुरक्षा सहायता के लिए कार्यरत टॉल फ्री नम्बर 182 को भी 139 के साथ समाहित कर दिया गया है।

अब यात्री केवल ‘रेल मदद’ हेल्प लाइन नम्बर 139 या अपनी सुविधानुसार ‘रेल मदद’ वेबसाइट एवं एंड्रॉयड मोबाइल पर आईओएस पर उपलब्ध रेल मदद ऐप के माध्यम से रेलवे संबंधी विभिन्न सूचनाएं, सुरक्षा व चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं रेल सेवा संबंधी अपनी कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इंटरैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) पर आधारित हेल्पलाइन नम्बर 139 पर सुरक्षा सहायता या चिकित्सा सहायता के लिये 1 दबाना होता है।

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