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मांग:बेलागंज मामले में पुलिस और मेडिकल टीम संयुक्त रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे सार्वजनिक :पूर्व मंत्री

गया4 घंटे पहले
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  • पूर्व मंत्री ने की प्रेस वार्ता, जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप
  • कहा- अगर 24 घंटे में मामले का उजागर नहीं हुआ तो होगा एक बहुत बड़ा आंदोलन

बेलागंज के मेन थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लीपापोती हो रही है। अपराधियों को स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ-साथ पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि मामले का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। ये बातें गुरुवार को शहर के रायकाशीनाथ मोड़ स्थित होटल सम्राट में प्रेस वार्ता के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सह बिहार के पूर्व केन्द्रीय मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना में अपराधियों व पुलिस प्रशासन में गठजोड़ है। साक्ष्य छिपाने की कोशिश हो रही है। पुलिस को अगर घटना का उद्भेदन करना होता तो डॉग स्क्वायड टीम की मदद लेते। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व पाेस्टमार्टम करने वाले मेडिकल टीम को संयुक्त रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा, साथ ही चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर मामले को उजागर नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा।

कारगिल चौक से निकलेगा कैंडल मार्च
पूर्व मंत्री ने कहा कि इस घटना की गूंज अब पूरे बिहार में सुनाई देगी। 18 दिसंबर को पटना के कारगिल चौक से सर्वदलीय कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के डीजीपी तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि कैंडल मार्च के समापन तक अगर मामले का उद्भेदन नहीं हुआ तो आंदोलन की एक नई रणनीति तैयार होगी। लोगों में एक बड़े आंदोलन की आग सुलग रही है।
साक्ष्य मिटाने के लिए युवती की हुई हैं हत्या
श्री कुशवाहा ने बताया कि दुष्कर्म के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए ही युवती की हत्या की गई है। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा संबंधित थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी की। बता दें कि प्रेस वार्ता से पूर्व वे मृतका के गांव भी गए। यहां परिवार वालों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। प्रेस वार्ता में लोजपा जिलाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह, इंजीनियर सुनील कुशवाहा आदि मौजूद थे।

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