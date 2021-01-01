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बजट से उम्मीदें:निगम के वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी पूरी, तिथि तय

गया5 घंटे पहले
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  • 13 फरवरी को बोर्ड की बैठक में छह अरब रुपए से अधिक का होगा बजट पेश

नगर निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के बटज की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार छह अरब से अधिक बजट पेश करने की योजना है। गया नगर निगम के मेयर वीरेन्द्र कुमार उर्फ गणेश पासवान 13 फरवरी को बोर्ड की बैठक में चौथी बार गया शहर का आम बजट पेश करेंगे। इससे पूर्व 8 फरवरी को स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में पेश किया जाएगा। इस दौरान कई योजनाओं को जोड़ा या हटाया भी जा सकता है। उसके बाद बोर्ड की बैठक में बजट पेश किया जाएगा। ऐसे समय में जबकि देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है तो बजट से काफी उम्मीदें है। कोविड19 महामारी से देश का कोई राज्य और जिला अछूता नहीं है और गया शहर के संदर्भ में भी यह बात शत-प्रतिशत लागू होती है। कोविड19 महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

बजट का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देने के लिए पर विशेष एजेंडा बनाया गया है। इस बार पुरानी योजनाओं की भी झलक दिखने को मिलेगा।वहीं इस बार बजट में निगम द्वारा जल-जीवन-हरियाली एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष फोकस किया गया है। ऐसे संकेत हैं कि वित्तीय वर्ष के बजट में शहरवासियों को नई सौगातें मिलेंगी। सड़कों, रास्तों व पार्किंगों को विशेष तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इस बार कचरा निस्तारण पहली प्राथमिकता है। पूर्व में बजट को ले पार्षदों, शहरवासियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और वरिष्ठजनों से सुझाव मांगे गए थे। दिए गए सभी सुझावों व प्राथमिकताओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश की गई है।

6 को स्टैंडिंग व 10 को होगी बोर्ड की बैठक
वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट पेश करने से पहले मेयर ने 6 फरवरी को स्टैंडिंग और 10 फरवरी को बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। उक्त बैठक में भी बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावे अत्याधुनिक श्मशान घाट का निर्माण, लाईट एण्ड साउंड, कुजापी नाला, बॉटम नाला, नादरागंज नाला, चिल्ड्रेन पार्क, जीबी रोड, केपी रोड, राजस्व बढ़ात्तरी पर विचार, नगर निगम क्षेत्र के विकास के साथ-साथ जलापूर्ति कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार और सहायक लक्ष्मण सिंह के सेवा पर भी विचार किया जाएगा।

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