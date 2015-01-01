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सम्मान:कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे प्राचार्य: संघ

गया4 घंटे पहले
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  • प्राचार्य और शिक्षकों को संघ ने किया सम्मानित

अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, गया में शिक्षक संघ ने गुरुवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन कर यहां के नवनियुक्त प्राचार्य प्रो. (डॉ.) शम्सुल इस्लाम और शिक्षकों को सम्मानित किया। अपने अभिभाषण में प्राचार्य ने कहा कि इस कॉलेज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और यहां के पूर्ववर्ती छात्र-छात्राएं देश-विदेश में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के समूह के रूप में एक मजबूत टीम उन्हें मिली है जिनके सहयोग से वे कॉलेज के गौरव और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सफल होंगे। उन्होंने शिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और कौशल विकास प्रशिक्षण, आदि विषयों पर भी भविष्य की योजनाओं की चर्चा करते हुए सभी से सहयोग की अपील की। शिक्षक संघ की कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रियंवदा गौड़ ने कहा कि नए प्राचार्य अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अनुभव के द्वारा कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस समारोह में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. गौड़, सचिव डॉ. पार्थ सारथी और अन्य शिक्षकों ने प्राचार्य को पुष्प-गुच्छ, शाॅल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

साथ ही मौके पर उपस्थित एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. भृगुनाथ और दर्शनशास्त्र विभाग में नवनियुक्त शिक्षिका डॉ. श्वेता सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव डॉ. पार्थ सारथि और धन्यवाद ज्ञापन पीआरओ डॉ. अमरितेंदु घोषाल के किया। डॉ. सुशांत कुमार मुखर्जी, डॉ. केके पासवान, डॉ. मज़हर किबरिया, डॉ. अजित कुमार सिन्हा आदि ने अपने विचार रखे।

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