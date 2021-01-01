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अभियान:31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरुआत

गया2 दिन पहले
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  • 7.83 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का है लक्ष्य

कोविड 19 के टीकाकरण के बीच आगामी 31 जनवरी यानि रविवार से पल्स पोलियो का बड़ा अभियान शुरू हो जाएगा। यह अभियान 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख 83 हजार 544 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। कुल पीएचसी और प्लानिंग यूनिट की संख्या 25 बताई गई है। इस संबंध में डीआईओ सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि 24 पीएचसी और एक अर्बन प्लानिंग यूनिट से पोलियो अभियान को संचालित किया जाएगा। 7 लाख 81 हजार 68 घरों को कवर करते हुए 7 लाख 83 हजार 544 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इसे दिया जाना है। इसके लिए 1863 हेल्थ टीम बनाया गया है। ट्रांजिट टीम 270 होगी।

मोबाइल टीम की कुल संख्या 49 है। पोलिया अभियान के लिए 669 सुपरवाइजर लगाए जाएगें। टोटल सब डिपो 121 और डिपो 23 मिलाकर 144 हैं। पोलियो अभियान में कुल 91 वाहन लगाए जाएगें। डीआईओ सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ होना है, जो 4 फरवरी तक चलेगा।

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