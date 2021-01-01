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वाणिज्यकर विभाग का छापा:टैक्स चोरी को ले शहर के जय दुर्गा भंडार में छापा

गया5 घंटे पहले
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  • कागजाें को खंगालती रही सेल्स टैक्स की टीम
  • अधिकारियों ने कहा-पूरी छानबीन के बाद ही टैक्स चोरी का आकलन करना संभव

वाणिज्यकर विभाग की टीम ने बुधवार को कर चोरी को लेकर शहर के पुरानी गोदाम स्थित चावल पट्‌टी में जय दुर्गा भंडार के प्रतिष्ठान में छापेमारी की। सुबह से पहुंची टीम देर शाम तक कागजों को खंगालती रही। अधिकारियों की माने तो पूरी छानबीन के बाद ही टैक्स चोरी का आकलन करना संभव है। इधर विभाग के इस कार्रवाई से पुरानी गोदाम में हड़कंप मच गया है। कर चोरी को लेकर हुई कार्रवाई पटना वाणिज्यकर विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किया गया था। इसके बाद गया के अधिकारी ने टीम गठित की। विभाग की माने तो जय दुर्गा भंडार में ड्राई फ्रूट्स के साथ-साथ मिल्क पाउडर का भी कारोबार किया जा रहा था। व्यापार अच्छा होने के बाद भी लगातार टैक्स की चोरी की जा रही है। अब कार्रवाई पूरी करने के बाद पेनाल्टी के साथ कर की वसूली होगी। बता दें कि जय दुर्गा भंडार का संचालन प्रोपराइटर चंदा बरनवाल द्वारा किया जा रहा है।

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