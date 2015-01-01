पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर रेड, दफ्तर से भागे प्रबंधक

गया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • वित्तीय अनियमितता को देखते हुए की गई कार्रवाई

बुनियादगंज थाना अंतर्गत जोड़ा मस्जिद स्थित ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्त कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर पर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सुभाष चन्द्र वर्मा के नेतृत्व में गठित दल द्वारा छापेमारी की गई। इस बात की भनक लगते ही प्रबन्धक समेत अन्य कर्मी दफ्तर में ताला बन्द कर भाग खड़े हुए। इसके बाद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा नोटिस चिपका कर तीन दिन के भीतर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय अनियमितता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई पटना के निर्देश पर छापेमारी की गई थी। बताते चले कि उक्त सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय कारोबार किया जाता है और मानपुर में लगभग एक वर्ष पूर्व कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। शाखा प्रबन्धक अक्षय कुमार ने कार्यालय बन्द कर फरार होने की बातों से इनकार करते हुए बताया कि निजी कारणों से कार्यालय बन्द था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें