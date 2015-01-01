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विमोचन:‘राइट डाउन इन लॉक डाउन’ का विमोचन

गया3 घंटे पहले
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गया जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सदस्य अरविंद कुमार की पुस्तक ‘राइटडाउन इन लॉकडाउन’ का विमोचन 08 नवंबर की दोपहर 02:00 बजे डॉ मंजू करण सांस्कृतिक सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मेलन के सभापति सुरेन्द्र सिंह सुरेन्द्र करेंगे।

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