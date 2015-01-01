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परेशानी:समस्याओं को ले सड़क जाम, लोग रहे परेशान

गया4 घंटे पहले
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मानपुर के शहरी क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर मगध मित्र मण्डली के बैनर तले बड़ी संख्या में आम नागरिकों द्वारा सिद्धार्थपुरी कॉलोनी रोड नम्बर 2 के समीप मानपुर फतेहपुर मार्ग को सांकेतिक रूप से जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लगभग आधा किमी लम्बी वाहनों का कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना पर पहुंचे बीडीओ अभय कुमार द्वारा प्रदर्शनकारियों की बात कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण से कराई गई। इसके बाद प्रदर्शकारियों द्वारा सड़क जाम हटाया गया।

इस सम्बन्ध में प्रदर्शकारियों ने बताया कि अबगिल्ला से जगजीवन कालेज तक सड़क की स्थिति जर्जर है। नतीजतन उड़ने वाले धूल से श्वास की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में सड़क निर्माण कर रहे कम्पनी के संवेदक के ने बताया कि धूल से निजात दिलाने के लिये सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। इस दौरान मौजूद लोगो ने बताया की जल निकासी व खेतो के पटवन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बना सलेमपुर पईन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा है, नतीजन जल निकासी का भी समस्या है।

प्रदर्शनकारियों की मानें तो मुख्यमंत्री के घोषणा के लगभग पांच वर्ष होने के बावजूद भूसंडा में स्टेडियम का निर्माण कार्य आरम्भ नही होना भी लोगो का आक्रोश का कारण है। इस सम्बन्ध में बीडीओ अभय कुमार ने समस्या के निदान के लिये द्वारा प्रदर्शनकारियों व सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को शुक्रवार को मुफ़स्सिल थाना में बुलाया। मौके पर मगध मित्रमण्डली के कार्यकारी अध्यक्ष सम्राट अशोक, रणजीत कुमार, भोला पटेल, सूरज कुमार आदि मौजूद थे।

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