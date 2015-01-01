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केयर सेंटर खुला:वजीरगंज में सावित्री हेल्थ केयर सेंटर खुला

गया3 घंटे पहले
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वजीरगंज बाजार के माली गली स्थित अशोक मार्केट में शनिवार को सावित्री हेल्थ केयर सेंटर क्लीनिक खुला, जिसका उद्घाटन सेवानिवृत्त शिक्षिका सावित्री देवी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर गया मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ शीबा फातिमा एवं जनरल फिजिशियन डॉ जितेंद्र कुमार ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर प्रखंड के महिला पुरुष रोगियों का इलाज कर आवश्यक परामर्श दिया। क्लीनिक के संचालक संजय कुमार अधिवक्ता ने बताया कि सावित्री हेल्थ केयर सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के गरीब परिवार से जुड़े मरीजों को बहुत ही किफायती दर पर इलाज देना है। इस मौके पर डॉ मृत्युंजय कुमार, सिंटु मेहता, धर्मेंद्र कुमार, मो शकूर, मो महफूज, कुरैशा खातून, सायरा बानो सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।

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