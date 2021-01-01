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सियासत:जिलाध्यक्ष पद को ले लोक जन शक्ति पार्टी में फूट !

गया5 घंटे पहले
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  • दो की भेजी सूची, तो तीसरे ने खुद की ठोंकी दावेदारी

लोक जनशक्ति पार्टी के गया जिलाध्यक्ष पद को लेकर फूट पड़ी है। 30 जनवरी को केन्द्रीय कार्यालय के पास दो नामों की सूची भेजी गई तो 31 जनवरी को पूर्व जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में बैठक कर अपनी दावेदारी ठाेंकी है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा के गया जिला कमेटी को भंग कर दिया गया था।

नई कमेटी के लिए प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने 15 सदस्यीय कमेटी गठित की। इसी कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दो नाम केन्द्रीय कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। 30 जनवरी अंतिम तिथि थी। अतरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव अरविन्द सिंह ने बताया कि प्रधान महासचिव द्वारा गठित की गई कमेटी ने दो नाम केन्द्रीय कार्यालय को भेजा है।

इन्हीं दो नामों में नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी। इधर पूर्व जिलाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह ने रविवार को पार्टी कार्यालय में बैठक कर खूद की दावेदारी ठोंकी है। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर पुन: जिलाध्यक्ष बनाने की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष से की है। मांग करने वालों में बांकेबाजार प्रखंड अध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार, विजय सिंह, विनय पासवान, उदय कुमार शर्मा, नागेन्द्र पासवान, रामनंदन प्रजापति, राहुल कुमार, दिनेश यादव, अशोक सिंह, मुकेश कुमार, ओंकारनाथ, रामाशीष कुमार अनुज कुमार आदि मौजूद थे।

दांगी मिलन समारोह का हुआ आयोजन
गया। शहर के पुलिस लाइन सिंगरा स्थान में रविवार को दांगी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता युवक कला मंच के निदेशक शिवप्रसाद दांगी ने किया। स्वागत गीत शशि कुमार द्वारा गाया गया। मंच का संचालन अजीत कुमार लोहिया, शत्रुघ्न कुमार दांगी, सोनी कुमार ने संयुक्त रूप से किया।

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