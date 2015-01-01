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मौत:मानपुर में युवक की संदिग्ध मौत, शव की शिनाख्त नहीं

गया2 घंटे पहले
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मुफ़स्सिल थाना अंतर्गत मानपुर-खिजरसराय रोड स्थित अंडरपास के समीप से 35 वर्षीय युवक का शव बरामद पुलिस ने बरामद किया है। युवक की हत्या कर शव को अण्डरपास स्थित रेल लाइन के बगल में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टतया शव किसी मजदूर का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा।

मिली जानकारी के अनुसार अहले सुबह शौच के लिये गए लोगों ने शव को देख कर शोर मचाया। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय मुफ़स्सिल थाना को दिया गया, जिसके बाद दलबल के साथ पहुंचे एएसआई रामरूप यादव व एएसआई महेंद्र महतो द्वारा शव को जब्त कर थाना लाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात तक उक्त स्थान पर कोई नहीं था।

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