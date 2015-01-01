पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:सड़क हादसे में चार घायल दो लोग की हालत नाजुक

गया2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • कईया के समीप कार और ऑटो की हुई टक्कर

मुफस्सिल थाना अंतर्गत एनएच 82 स्थित कईया के समीप कार व ऑटो की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। घायल सभी लोग ऑटो में सवार थे। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया, जहां दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार जेएच01सीवाई 8184 कार वजीरगंज बाजार से गया स्टेशन जा रहा था। कईया स्थित पेट्रोल पंप के पहले टायर फट जाने के कारण विपरीत दिशा से आ रहा ऑटो बीआर02पीबी 1222 से टकरा गया, जिससे ऑटो चालक समेत तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मतगणना में शामिल होने आ रहे भारतीय सब लोक पार्टी प्रत्याशी द्वारा घायलों को इलाज के लिए मगध मेडिकल भेज दिया। कार के चालक सदानंद कुमार रंजन को भीड़ के चंगुल से निकाल कर थाना पहुंचाया और दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाना लाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें