पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बैठक:सार्वजनिक रूप से मूर्ति पूजा व कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

अतरी/गुरुआ3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पर्व को ले डीएसपी ने की शांति समिति की बैठक

अतरी थाना परिसर में शनिवार को डीएसपी नीमचकबथानी विनय कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड 19 की वजह से सरकारी आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से कहीं भी मूर्ति पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि पर रोक है। इसका अनुपालन से शांति बनी रहेगी। कहा कि ज्योति का पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा तथा छठ पर्व से पूर्व विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, जिसमें शान्ति और आपसी सौहार्द बनाये रखना भी हमारा दायित्व है। बैठक में थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार, अतरी तथा मोहड़ा प्रखंड के बीडीओ एवं सीओ भी मौजूद थे।
सादे समारोह में लक्ष्मी पूजा मनाने का निर्देश
गुरूआ थाना परिसर में शनिवार के दिन लक्ष्मी पूजा के त्योहार को कोरोना काल के दौरान दौरान मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने की। बैठक में उपस्थित लोगों को थानाध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार दुर्गा पूजा कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मना, उसी प्रकार लक्ष्मी पूजा का त्योहार भी सादे समारोह में मनाई जाएगी। बैठक में कोलौना पंचायत के मुखिया मो. परवेज आलम, आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें