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मगध विवि:शिक्षकेतर कर्मचारी संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तीन प्रत्याशी

गया3 घंटे पहले
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  • 9-11 नवंबर के बीच नाम वापसी, 28 नवंबर को होना है चुनाव

मगध विवि शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक चुनाव में नामांकन जांच के बाद अध्यक्ष पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। अक्षय कुमार को खुला छाता, अमितेश प्रकाश को कुर्सी एवं डॉ दिनेश कुमार दिनकर को सीढ़ी चुनाव चिन्ह मिला है। उपाध्यक्ष पद पर रामरूप राम को ऊंट, महेंद्र कुमार को सीढ़ी एवं विश्वनाथ आजाद को कुर्सी चुनाव चिन्ह मिला है। महासचिव पद पर गौतम कुमार सिंह को खुला छाता, डॉ संजीव कुमार को कुर्सी, दीपक कुमार को सीढ़ी तथा शशि शेखर को हाथी चुनाव चिन्ह मिला है। संयुक्त सचिव के पर महेन्द्र कुमार को सीढ़ी, रामजी सिंह को खुला छाता, राम कुमार राम को घोड़ा, अनंत कुमार को मशाल सहायक सचिव के पद पर राम कुमार राम को घोड़ा, धनन्जय कुमार को कुर्सी, भरत यादव को हाथी कमल किशोर सिंह यादव को सीढ़ी तथा रंजीत कुमार को मशाल चुनाव चिन्ह मिला है।

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