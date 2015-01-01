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जुर्माना:तत्काल टिकट का फोटो कॉपी लेकर यात्रा कर रहे तीन धराए, लगा जुर्माना

गया4 घंटे पहले
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तत्काल टिकट के बजाए उसके फोटो कॉपी पर यात्रा कर रहे तीन यात्रियों को पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल 02381 से गिरफ्तार किया गया। सभी हावड़ा से नई दिल्ली की यात्रा पर थे। ट्रेन के टीटीई के द्वारा तीनों यात्रियों के विरूद्ध चार्जशीट आरपीएफ को दी गई थी। ट्रेन के कोच संख्या 18 में बर्थ 42,43 व 47 पर बंगाल के 24 परगना निवासी शफी आलम, रफीकुल इस्लाम व मो. अशरफुल अली ने अपना रिजर्वेशन बताया। लेकिन उनके पास तत्काल का काउंटर टिकट का ऑरिजनल प्रति नहीं था। बल्कि उसका फोटो कॉपी ही दिखा पाए। जिसे रेलवे अधिनियम 137 के तहत आरपीएफ ने मामला दर्ज कर तीनों को गया रेलवे कोर्ट में पेश किया। आरपीएफ इंस्पेक्टर एएस सिद्दीकी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों रेल न्यायालय में जुर्माना की राशि देकर छूटे।

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