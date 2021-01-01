पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समस्या:गुरपा-गझण्डी घाटी रेल सेक्शन पर ट्रेन का इंजन फेल, परिचालन रहा बाधित

गयाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गुरपा-गझण्डी घाटी रेल सेक्शन में रविवार की शाम डाउन लाइन पर मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने के कारण डेढ़ घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इस दौरान जहां-तहां स्टेशनों पर ट्रेनें फंसी रही। रेल सूत्रों ने बताया कि गया से गोमो की ओर जा रही चितपुर लोडेड मालगाड़ी गुरपा-गझण्डी घाटी रेल सेक्शन के बसकटवा-नाथगंज रेलवे स्टेशनों के बीच जैसे ही पहुंची उसके इंजन में तकनीकी खराबी आ गई।

इस कारण इंजन काम करना बंद कर दिया और वह वहीं रुक गई। ट्रेन के चालक द्वारा इंजन में आई खराबी को ठीक करने का प्रयास के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ तो गझण्डी से दूसरी इंजन मंगवाकर उसे मालगाड़ी में जोड़ा गया। फिर उसे आगे के लिए परिचालन कराया गया।

इसके बाद डाउन रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। इधर, मालगाड़ी का इंजन फेल होने के कारण शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक डाउन लाइन की सभी ट्रेनें जहां-तहां स्टेशनों पर फंसी रही। गया-धनबाद इंटरसिटी स्पेशल एक्सप्रेस पहाड़पुर स्टेशन पर शाम 6:41 बजे से 8:05 बजे तक रुकी रही। इसी तरह स्टाफ स्पेशल ट्रेन बसकटवा में फंसी रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser