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युवक घायल:स्कॉर्पियो के धक्के से दो युवक घायल

गया3 घंटे पहले
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टिकारी-कुर्था मार्ग में मउ पेट्रोल पम्प के पास स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मउ पेट्रोल पम्प के पास टिकारी-कुर्था मुख्य पथ पर स्कार्पियो और बाइक में टक्कर हो गई। घायलों में दीपक और उसका मौसेरा भाई धीरेन्द्र शामिल है।

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