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कार्रवाई:बाइक चोरी करने वाले गिरोह का शातिर धराया

गयाएक घंटा पहले
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मगध मेडिकल थाना की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के एक अपराधी की गिरफ्तारी की है। डोभी थाना के कोठवारा से गिरफ्तारी की गई है। पकड़ाए युवक से मेडिकल थाना की पुलिस पूछताछ कर रही है।

इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह मगध मेडिकल थाना के थानाध्यक्ष गुलशन कुमार ने बताया कि बीते दिनों दुबहल से एक व्यक्ति की बाइक की चोरी कर ली गई थी। मामले को लेकर मगध मेडिकल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी, कि इसी बीच बाइक चोरी करने के मामले में डोभी के कोठवारा के रहने वाले एक युवक को चिन्हित किया गया।

चिन्हित कर छानबीन करने पर उसके खिलाफ साक्ष्य मिले। इसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए डोभी के कोठवारा से अमित कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से दुबहल से चोरी की गई बाइक की बरामदगी की गई है।

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