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शीतलहर का कहर नहीं:दो दिन बाद बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट

गया5 घंटे पहले
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  • दिन का तापमान सुधरा, पर रात में सर्दी का असर जारी, न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री रिकॉर्ड

गया में अब शीतलहर का कहर नहीं हैं। दिन का टेंप्रेचर भी सामान्य है। हालांकि रात का तापमान नीचे रहने से जिलेवासियों को थोड़ी सर्दी सता रही है। अगले 24 घंटे तक मौसम इसी तरह रहेगा। न्यूनतम पारे में और वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान लुढ़कने की संभावना है। इसका कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। वैज्ञानिकों ने दो दिनों के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जाहिर की है, साथ ही बारिश को लेकर अलर्ट किया है।
जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ-साथ थर्न्डरस्टोन भी होंगे। तापमान की बात करे तो बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम पारा अब भी सामान्य से पांच डिग्री कम है। वहीं हवा में नमी 86 तो शाम में 53 फीसदी दर्ज की गई है। इधर मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
सर्द हवाओं के थमने से दिन में थोड़ी राहत
गया में सर्द हवाओं का असर बुधवार को कम दिखा। हवा में स्पीड भी नही है। दिन भर दो से चार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। सर्द हवाआें के थमने से दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। वहीं आसमान भी फिलहाल क्लियर है। इस वजह से भगवान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ रही है और लोगों को ठंड से राहत दे रही है।

धीरे-धीरे तापमान में आएगी वृद्धि
मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि अब गया का न्यूनतम पारा नीचे नहीं गिरेगा। धीरे-धीरे पारा में वृद्धि होगी। लेकिन अधिकतम पारा गिरने की संभावना है। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसके कारण गया में दो दिनों के बाद बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि गया के कुछ हिस्सों में थर्न्डरस्टोन के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। इस बीच फॉग का असर थोड़ा कम होगा।

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