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हादसा:ससुराल लौट रही महिला ट्रक के नीचे दबी, मौत

गया4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी गणेश दास की पत्नी मंजू देवी अपने नैहर से ऑटो से ससुराल सिमरा लौट रही थी। औरंगाबाद के पास एक प्याज लदे ट्रक के पलट जाने से उसके नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। वहीं उसके साथ रहे एक बच्चा भी घायल हो गए। मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। जैसे ही शव उसके गांव सिमरा पहुंचा चारों तरफ चित्कार मच गया परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

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