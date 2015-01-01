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नाला में मिला शव:संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, नाला में मिला शव

गया4 घंटे पहले
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  • पुलिस से बचने को चुपके से किया अंतिम संस्कार

वजीरगंज के सहिया पंचायत स्थित जनकपुर निवासी सुपारी मांझी के 20 वर्षीय पुत्र रूपु कुमार का शव बुधवार क़ी सुबह मांगुरा नाला में देखा गया। नाले में शव मिलने के बाद परिजनों ने आनन-फानन में पुलिस को बिना कोई खबर दिए शव को दफना दिया। बताया जा रहा है कि पुलिसिया झंझट से बचने के लिए इस तरह से चुपके से शव को दफनाया गया। इसमें गांव के भी कुछ लोगों की भूमिका रही। वैसे इस मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त शव को बगैर जांच पड़ताल के ही कुछ ग्रामीणों के द्वारा कानूनी दांवपेच से बचने को लेकर दफना दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक सुपारी मांझी सपरिवार इटखोला पर काम करने राज्य से बाहर गया था। वहीं सुपारी मांझी का पुत्र घर में ही रह रहा था। चर्चा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट कर हत्या कर शव को मंागुरा नाला में डालकर अपराधी फरार हो गए। इस मामले पर वजीरगंज थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने बताया कि ऐसी कोई सूचना थाना को नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत मिलती तो जरूर कार्रवाई की जाती।

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