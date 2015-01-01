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अवैध निकासी:फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद जीविका के अधिकारी सकते में

आदापुर3 घंटे पहले
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  • दो ग्राम संगठनों के खाते से 2 लाख 36 हजार रुपए की अवैध निकासी

जीविका परियोजना में बुक कीपर द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद अधिकारी सकते में हैं। दो ग्राम संगठनों के खाते से 2 लाख 36 हजार रुपये की अवैध निकासी की जानकारी के बाद सभी जीविका समूह के खातों की जांच कराई जा रही है। आदापुर जीविका के अधिकारी अब स्थानीय जीविका परियोजना अंतर्गत संचालित विभिन्न ग्राम संगठनों के द्वारा मानदेय पर रखे गए बुक कीपरों के कार्यशैली पर जीविका के पदाधिकारी पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। इस संबंध में परियोजना प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि पार्ट टाइम के लिए ग्राम संगठनों की बैठकों व आय-व्यय की लेखा-जोखा तैयार करने हेतु बतौर बुक कीपर के रूप में रखे गए युवाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आने के बाद विभाग के सभी पदाधिकारी व कर्मी सकते में आ गए हैं।

वहीं इस तरह के अन्य फर्जीवाड़े की अंदेशा से भी इनकार नही किया जा सकता है। बता दें कि जीविका समूह की महिलाओं से सादे चेक पर हस्ताक्षर कराकर दो ग्राम संगठनों के खाते से 2 लाख 36 हजार रुपये की अवैध निकासी कर बतौर कीपर स्थानीय गम्हरिया कला गांव निवासी रमेश पासवान नामक युवक बीते माह से घर छोड़कर फरार है। वहीं मामला उजागर होने के बाद हरपुर थाना में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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