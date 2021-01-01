पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मुकाबला:15 काे हाेगा चुनाव, 56 लाेगों के बीच मुकाबला

अंधराठाढ़ी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पैक्स चुनाव काे लेकर नामांकन का काम मंगलवार को समाप्त हो गया है। संवीक्षा और नाम वापसी के बाद प्रतीक चिह्न भी आवंटित होगा। चुनाव 15 फरवरी को होना है। बताते चलें कि इस प्रखंड के देवहार, डुमरा, हररी और जलसैन पैक्स का चुनाव होना अधिसूचित है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के अनुसार देवहार, हररी, डुमरा व जलसैन पैक्स में अध्यक्ष पद पर 3, 3, 3 और 4 सहित 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया है। वहीं, कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 43 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser