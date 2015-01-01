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पराजित:रायटोला ने रढ़िया को 64 रनों से किया पराजित

अरेराज4 घंटे पहले
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रढिया पावर हाउस के मैदान में आयोजित महाशक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन गुरुवार को रायटोला एवं लौरिया का बीच मुकाबला हुआ। उतरी राय टोला की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 174 रन बनाया। इसमें सर्वाधिक 54 रन बल्लेबाज चंदन ने बनाए। लौरिया की पूरी टीम 110 रनों पर सिमट गई। चंदन ने चार विकेट भी लिया। इनके ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

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