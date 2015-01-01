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त्योहार मनाया जाएगा:इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगी दीपावली : मदन

अरेराज3 घंटे पहले
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  • 16 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा

कार्तिक महीना त्योहारों का महीना के रूप में जाना जाता है। इस माह में हिन्दू धर्म विधान के अनुसार दर्जनों व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं।करवा चौथ का साथ ही व्रतों का सिलसिला शुरू हुआ है।उ क्त बातें मध्य विद्यालय भेलानारी के प्रधानाध्यापक आचार्य मदन मोहन तिवारी ने बताई। उन्होंने बताया कि करवाचौथ के साथ ही मासारम्भ हुआ है। इस कड़ी में 8 नवम्बर को अहोई अष्टमी मनाया जाएगा। इस व्रत के दिन माताएं संतान प्राप्ति एवं उनकी समृद्धि के लिए उपवास रखकर माता पार्वती से प्रार्थना करेंगी।13 नवंबर को भगवान धन्वंतरि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाएगा। आचार्य तिवारी ने बताया कि इस बार 17 वर्षों के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग में दीपावली का महासंयोग है।

इस साल छोटी एवं बड़ी दीपावली एक ही साथ मनाई जाएगी। 15 नवंबर को अन्नकूट पर्व गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा। 16 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा।इस दिन बहनें अपने भाइयों के उन्नति की कामना करेंगी।18 नवंबर को नहाय खाय के साथ ही हिंदुओं के महापर्व छठ आरंभ होगा।जो 21 नवंबर को उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ समाप्त होगा। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह के साथ ही त्योहारों का महा मास कार्तिक समाप्त होगा।

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