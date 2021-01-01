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मारपीट:भूमि विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक घायल

बाबूबरही5 घंटे पहले
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भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। थाना क्षेत्र के पर्वतीय टोल में जमीन पर मेड़ बनाने को लेकर मारपीट हुई जिसमें घनश्याम महतो का सिर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में परिजनों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस बाबत घनश्याम महतो के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है।

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