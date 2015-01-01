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तबीयत बिगड़ी:बगहा- 1 बूथ पर दो मतदान कर्मियों की तबीयत बिगड़ी, भर्ती

बगहाएक घंटा पहले
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बगहा- 1 प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 90 व 148 पर मतदान कराने आए दो मतदान कर्मियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दोनों को फौरन अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दोनों केंद्र स्थानीय नगर के बनकटवा मोहल्ला व चखनी रजवटिया में अवस्थित हैं। बनकटवा स्थित बूथ नंबर 90 पर प्रतिनियुक्त पी वन अरविंद कुमार मिडिल स्कूल, देउरवा के शिक्षक हैं। गुरुवार की देर रात जब इनकी तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद उनकी स्थिति सुधरी। नोडल पदाधिकारी डा.एसएन महतो ने बताया कि उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा नामक यूरिन प्रॉब्लम थी। उपचार के बाद वे ठीक हैं। उधर, चखनी रजवटिया पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 148 पर चुनाव कराने आए एक कर्मी की तबीयत भी मतदान के दिन अचानक बिगड़ गई।

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