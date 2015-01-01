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रोड-शो:भाजपा प्रत्याशी ने बगहा में निकाला रोड-शो

बगहाएक घंटा पहले
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बगहा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राम सिंह का रोड शो नगर के मलकौली से मलपुरवा तक निकला, जिसमें राज्यसभा सांसद सतीश चन्द्र दुबे, बैकुंठपुर के निवर्तमान विधायक मिथिलेश तिवारी भी शामिल थे। राज्यसभा सांसद ने जनता से अपील की कि इस चुनाव में राम सिंह अकेले नहीं हैं। वे स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ भाजपा के हजारों सम्मानित कार्यकर्ता यह चुनाव लड़ रहे हैं। जनता विकास करने वाले के साथ है, हमारे साथ है। हम बगहा में भारी मतों से जीत रहें हैं।

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