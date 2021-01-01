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पहल:भतीजा ने बेच दी चाचा की जमीन, बांड बनवाकर किया गया मुक्त

बगहा4 घंटे पहले
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दूसरे के नाम की जमीन बेच दिए जाने के एक मामले के आरोपी को पुलिस व अंचल कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद बांड बनवा कर मुक्त किया गया। मामला नगर के वार्ड नंबर 2 का है। विधिज्ञ संघ, बगहा के अध्यक्ष इंदु भूषण पांडेय ने रविवार को बताया कि उनके भतीजा ने ही उनकी व अन्य चाचा लोगों के हिस्से की जमीन बेच दी है। इस मामले में अंचल व पुलिस से शिकायत की गई, जिसके आलोक में पुलिस व अंचल के संयुक्त प्रयास से भतीजा ने इकरारनामा बनाया है कि उसने अपने चाचा लोगों के नाम की जमीन बेची है। विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि कोई भी जमीन खरीदने से पहले उसके मालिकाना हक के बारे में जानकारी ले लें।

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