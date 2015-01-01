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योगदान:मतदान कर्मियों ने केंद्रों में किया योगदान

बगहाएक घंटा पहले
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बगहा व वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र समेत वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों ने पीपीडीसी केंद्रों पर योगदान दिया। बगहा में पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेंटर तीन जगह बनाए गए हैं, जिनमें राजकीय मध्य विद्यालय नरईपुर व एनबीएस उच्च विद्यालय नरईपुर में बगहा विधानसभा क्षेत्र के लिए तथा प्लस टू प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, पटखौली में वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त पुरुष व महिला मतदान कर्मियों ने योगदान दिया। इन्हें चुनाव में कोविड-19 से जुड़ी सुरक्षा के लिए ग्लव्स, मास्क आदि किट प्रत्येक बूथ के लिए दिए गए। प्रशासन ने विधानसभा चुनाव व लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान 7 नवंबर को होगा। बीडीओ कुमार प्रशांत व प्रणव गिरी आदि अधिकारियों की देखरेख में मतदानकर्मियों के योगदान की प्रक्रिया पूरी हुई।

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